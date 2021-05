Dying Light: la Platinum Edition svelata da un leak del Microsoft Store

Sul Microsoft Store è comparsa una nuova edizione di Dying Light denominata Dying Light Platinum Edition, riedizione che include il gioco completo e numerosi DLC e contenuti aggiuntivi, con uscita prevista per il 27 maggio.

Questo pacchetto completo contiene non solo Dying Light ma anche la corposa espansione The Following e il DLC L'Orda di Bozak, inoltre sono incluse due zone di quarantena aggiuntive (Cucina e Magazzino) e numerosi pacchetti con skin, armi e modalità: Pacchetto Ultimate Survivor, Pacchetto Skin Crash Test, Pacchetto Hellraid, Pacchetto 5th Anniversary, Pacchetto Harran Ranger, Pacchetto Gun Psycho, Pacchetto Volatile Hunter, Pacchetto White Death, Pacchetto Vintage Gunslinger, Pacchetto Rais Elite, Pacchetto Godfather, Pacchetto Harran Inmate, Pacchetto Retrowave, Pacchetto Shu Warrior, Pacchetto Volkan Combat Armor, Pacchetto Classified Operation, Pacchetto Viking Raiders of Harran e infine il Pacchetto Harran Tactical Unit.

L'uscita sembra essere prevista per questa settimana e più precisamente per il 27 maggio, al momento però Techland non ha annunciato o confermato nulla in merito. Il leak proviene dal Microsoft Store ma ovviamente la riedizione dovrebbe arrivare anche su PC e console PlayStation, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte dello studio polacco. Ad aprile Techland ha pubblicato il DLC di Dying Light in crossover con Rust, scaricabile gratis su tutte le piattaforme.