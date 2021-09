Dying Light Platinum Edition per Switch supporterà il motion control? Ne parla Techland

Dalle colonne di GamingBolt, Agnesa Belegu di Techland ha illustrato, in qualità di Lead Game Designer, le innovazioni apportate dall'azienda polacca per supportare attivamente le funzionalità di motion control dei Joy-Con in Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch.

L'esponente di Techland esordisce affermando come "abbiamo immaginato Dying Light su Switch per molto tempo. Immergersi nel flusso libero del parkour ed esplorare il nostro mortale open world su Nintendo Switch regala una vera scarica di adrenalina. La flessibilità di Switch ti aiuterà a immergerti nel nostro mondo e ti farà sentire coinvolto fisicamente in esso, con il suo combat system viscerale che sarà potenziato dal feedback tattile e dalle funzioni motion control della console".

La sviluppatrice a capo del team interno a Techland impegnato nella trasposizione nintendiana di Dying Light, quindi, conferma il pieno supporto alla vibrazione evoluta dei Joy-Con e ai giroscopi di Switch per rendere ancora più immersiva l'esplorazione dell'universo post-apocalittico di Harran e dell'ampia regione free roaming dell'espansione The Following.

Quanto alla data d'uscita di Dying Light su Nintendo Switch, il "Coming Soon" citato in chiusura della nuova clip condivisa da Techland ci porta a guardare con ulteriore curiosità al Nintendo Direct di settembre che si terrà nella mezzanotte di oggi, giovedì 23 settembre.