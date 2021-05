Dying Light Platinum Edition: la versione definitiva del kolossal horror è disponibile

Mentre cresce l'attesa per l'evento di Dying Light 2, Techland pone fine alla ridda di indiscrezione degli ultimi giorni sulla Platinum Edition di Dying Light, la versione definitiva del kolossal survival horror che comprende l'intero pacchetto contenutistico tra gioco principale, espansioni maggiori e DLC.

Con la Platinum Edition di Dying Light, gli sviluppatori polacchi invitano tutti coloro che non hanno ancora esplorato la dimensione a tinte oscure di Harran a recuperare il titolo e tutti i suoi DLC per vivere l'esperienza completa.

All'interno di questa edizione celebrativa troviamo infatti il gioco originale, l'enorme espansione Dying Light The Following, la modalità L'Orda di Bozak, le zone di quarantena aggiuntive Cucina e Magazzino, il Pacchetto Ultimate Survivor, l'espansione dark fantasy Hellraid e una vasta collezione di skin e armi "a tema", in rappresentanza dei numerosi eventi organizzati negli anni da Techland in collaborazione con altri sviluppatori e i rispettivi giochi.

5th Anniversary

Harran Ranger

Gun Psycho

Volatile Hunter

White Death

Vintage Gunslinger

Rais Elite

Godfather

Harran Inmate

Retrowave

Shu Warrior

Volkan Combat Armor

Classified Operation

Viking: Raiders of Harran

Harran Tactical Unit

Per tutte le novità sul sequel, vi invitiamo a seguire insieme a noi l'evento speciale su Dying Light 2 in diretta su Twitch dalle ore 21:00 di oggi, giovedì 27 maggio.