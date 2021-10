Dying Light per PS5 e Xbox Series X|S classificato dall'ESRB: data di lancio vicina?

Sebbene le attenzioni siano comprensibilmente rivolte in favore dell'attesissimo sequel, sembra che siano in arrivo succose novità per il primo capitolo di Dying Light. Techland aveva già confermato che l'horror game avrebbe ricevuto una patch next-gen, e sembra che l'aggiornamento sia ormai in dirittura d'arrivo.

Le edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Dying Light sono state di recente valutate dall'Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi sul mercato nordamericano. Questo suggerisce che l'update potrebbe essere vicino all'essere ultimato, e che l'esordio di Dying Light in versione next-gen sia ormai dietro l'angolo. Naturalmente, sarà bene attendere eventuali aggiornamenti da parte di Techland per ottenere le conferme del caso.

Oltre a non aver specificato ancora la data di lancio, la software house polacca non ha neppure diffuso quelle che saranno le migliorie di cui potranno godere i possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, né in termini grafici né prestazionali. Ciò che sappiamo è che il titolo arriverà il 19 ottobre in edizione Nintendo Switch, comprensivo dei 4 DLC principali (The Following, Bozak Horde, Hellraid, Cuisine & Cargo) e di 17 bundle ricchi di oggetti cosmetici. Il gioco supporterà i Motion control, l'HD rumble, la modalità co-op online e in locale, il touch screen, e il giroscopio.