Dying Light riceverà un update per PS5 e Xbox Series X/S? Il commento di Techland

Con il crescente entusiasmo degli appassionati per l'arrivo a dicembre di Dying Light 2, in molti chiedono a Techland di lanciare una patch per ottimizzare e potenziare la grafica su PS5 e Xbox Series X/S del primo, iconico capitolo della serie. La software house polacca, però, ha altri piani.

Nel corso della recente intervista di MP1st a Piotr Pawlaczyk su Dying Light 2 e le modalità grafiche su sistemi nextgen, il Lead Level Designer di Techland si è detto consapevole delle richieste avanzate dalla community.

L'esponente della casa di sviluppo polacca, però, ci preme a sottolineare come "in questo momento ci stiamo concentrando sull'uscita di Dying Light 2 Stay Human e su altri progetti. Quindi no, non abbiamo annunci da fare in tal senso, ma ascoltiamo sempre i nostri fan e sappiamo che stanno aspettando questo tipo di informazioni".

Pur ribadendo di essere impegnato nella finalizzazione dello sviluppo del sequel, Pawlaczyk lascia così una finestra aperta per un eventuale update nextgen di Dying Light che consenta ai possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X/S di sfruttare appieno le potenzialità della propria console di ultima generazione, magari attraverso un aumento del framerate, l'introduzione di asset inediti come texture ad alta definizione o anche solo il supporto a DualSense e FPS Boost.

A questo punto non ci resta che lasciarvi ai commenti, non prima però di ricordarvi che Dying Light 2 sarà disponibile dal 7 dicembre su PC, PS4, Xbox One e, lui sì, in versione ottimizzata per PS5 e Xbox Series X/S, con tanto di supporto al Ray Tracing, agli elementi di post-processing più evoluti e agli effetti volumetrici.