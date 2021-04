Dying Light: alla riscoperta dell'horror open world a base di zombie e parkour

Nell'attesa di ricevere maggiori dettagli su Dying Light 2, andiamo alla riscoperta del primo capitolo dell'horror di Techland: un open world a base di zombie divenuto ormai un grande cult!

Con la sua inconfondibile commistione di elementi survival e dinamiche di gameplay basate sul parkour, Dying Light viene giustamente considerato come uno degli esponenti più alti del filone dei cosiddetti giochi "ammazzazombie", un'opera che ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel cuore e nella mente degli appassionati grazie anche a un supporto letteralmente infinito.

Con Dying Light, il team di Techland ha saputo superare le contraddizioni di una gestazione particolarmente difficoltosa e fornire ai fan del genere un'avventura unica e memorabile, per tacere poi delle emozioni restituite dall'espansione The Following. Non è affatto un caso, quindi, se il sequel risulta essere uno dei titoli più attesi dai fan, e questo a prescindere dalle gravi lacune comunicative e a dispetto delle vicissitudini occorse in questi anni al team di sviluppo.

Mentre aspettiamo con impazienza l'arrivo di nuove informazioni su Dying Light 2, insieme al buon Alessandro Bruni abbiamo riavvolto il nastro dei ricordi per ripercorrere le origini del cult zombie Dying Light e analizzare i motivi del suo successo.