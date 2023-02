Dying Light: la serie a quota 30 milioni di copie, Techland conferma la nuova IP fantasy

Oltre ad aver svelato la roadmap 2023 di Dying Light 2, Techland celebra il primo anniversario del titolo annunciando un nuovo traguardo raggiunto dal franchise di appartenenza il cui esordio risale al 2015.

Techland ha confermato che, sommando le vendite dei due capitoli della serie, Dying Light ha venduto complessivamente 30 milioni di unità ad oggi. Queste le dichiarazioni del presidente e fondatore della compagnia Paweł Marchewka, che ha peralto confermato l'arrivo di una nuova IP fantasy open world preannunciata tramite un precedente artwork:

"Le vendite di 30 milioni di copie del franchise di Dying Light sono una conferma dell'enorme fiducia e impegno della nostra comunità di giocatori. Non c'è motivazione migliore per i creatori di intrattenimento. Per l'intero team di Techland è un carburante per continuare a supportare Dying Light, ma anche per lavorare intensamente sullo sviluppo della nostra nuova IP open-world ambientata in un universo fantasy".

Il Chief Publishing Officer Oleg Klapovskiy ha anche accennato a potenziali adattamenti del franchise di Dying Light ad altri media: "Questi numeri eccezionali parlano da soli e confermano il successo del franchise di Dying Light. Siamo riusciti a raggiungerlo solo grazie alla nostra fantastica community. Voglio sfruttare questa opportunità per ringraziarli ancora per il loro grande supporto. Abbiamo piani ambiziosi non solo per sviluppare e supportare ulteriormente il gioco, ma anche per espanderci ad altri media".