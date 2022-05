Dying Light, sorpresa: Techland regala The Following e i DLC dell'Enhanced Edition

Con una mossa a sorpresa, i ragazzi di Techland offrono a tutti i possessori della Standard Edition di Dying Light la possibilità di scaricare in via del tutto gratuita i DLC dell'Enhanced Edition e l'enorme espansione The Following.

La lista dei contenuti aggiuntivi accessibili a zero euro da tutti gli acquirenti della Standard Edition di Dying Light comprende The Bozak Horde, Crash Test Skin Pack, Ultimate Survivor Bundle, Cuisine & Cargo e, soprattutto, The Following, l'espansione che introduce una nuova storia e una gigantesca mappa ambientata nella periferia di Harran da esplorare liberamente sia a piedi che a bordo di un buggy.

Per poter accedere a questo ricco pacchetto contenutistico basta avviare Dying Light sulla vostra piattaforma d'elezione, accedere dal menù iniziale alla sezione "DLC Packs" ed effettuare il download di Dying Light The Following e di tutte le espansioni fruibili fino a ieri solo dai possessori dell'Enhanced Edition o dopo averle acquistate singolarmente.

