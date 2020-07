Dying Light, un supporto senza fine: dopo Hellraid ci saranno altri update

Mentre cresce l'attesa per l'uscita di Dying Light Hellraid, il Senior PR Manager di Techland, Ola Sondej, regala un sorriso a tutti gli appassionati di questo ormai iconico action horror spiegando che il supporto al progetto proseguirà ancora a lungo e non si fermerà alla prossima espansione.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di Gamecrate, Sondej ha infatti specificato che "non pensiamo affatto a Hellraid come al DLC finale di Dying Light, piuttosto contiamo di continuare a supportare ancora per molto il gioco".

La promessa di un supporto duraturo per Dying Light, però, non viene accompagnata da alcuna precisazione sull'effettiva natura di questi interventi aggiuntivi, se consisteranno cioè in "semplici" patch correttive o se, al contrario, rappresenteranno degli ulteriori aggiornamenti contenutistici con eventi inediti e dinamiche di gameplay originali.

Mentre aspettiamo di scoprire cosa bolle in pentola, vi ricordiamo che l'infernale DLC Hellraid di Dying Light sarà disponibile dal 23 luglio su PC, PS4 e Xbox One, mentre non si conosce ancora la data di uscita ufficiale (o neanche la finestra di commercializzazione) dell'ambizioso sequel crossgen Dying Light 2. In compenso, Techland ha già fatto sapere che il supporto post lancio di Dying Light 2 sarà paragonabile a quello del primo capitolo.