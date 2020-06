Dying Light: svelata la data di lancio dell'infernale DLC Hellraid

Dying Light non vuole proprio andarsene in pensione. Mentre prosegue lo sviluppo di Dying Light 2 - non senza qualche intoppo, come il recente allontanamento di Chris Avellone, Techland si prepara a dare in pasto ai giocatori del primo capitolo il DLC Hellraid, che ha appena ricevuto una data d'uscita.

Hellraid, che si pone l'obiettivo di resuscitare il progetto omonimo, verrà lanciato il prossimo 23 luglio al prezzo di 9,99 euro. Coloro che opteranno per il preordine su Steam potranno anche partecipare ad una Closed Beta che si svolgerà questo weekend. Per l'occasione lo studio polacco anche anche pubblicato un nuovo trailer che ci introduce alle atmosfere dell'espansione e ci dà un assaggio dei contenuti.

L'esperienza del DLC - una nuova modalità di gioco basata su Hellraid, un inedito gioco fantasy-slasher in prima persona di Techland - potrà essere affrontata interagendo con un misterioso cabinato arcade che gli abitanti della Torre hanno trovato nel seminterrato dopo un misterioso blackout. Dalle strade di Harran i giocatori verranno teletrasportati in una fortezza ultraterrena invasa dai servi dell'Inferno, che potranno essere maciullati con spade medievali, asce e martelli. Come il gioco base, anche Hellraid potrà essere affrontato in solitaria oppure in cooperativa con un massimo di quattro giocatori.