Dying Light su Switch bannato dall'eShop europeo per il rating tedesco

Con un messaggio condiviso su Reddit, i rappresentanti di Techland si dicono costretti a bloccare la vendita su eShop della versione digitale di Dying Light per Nintendo Switch a causa delle stringenti normative tedesche sulla classificazione dei videogiochi che presentano dei contenuti ritenuti "violenti".

La casa di sviluppo polacca cita espressamente i problemi di Dying Light in Germania come motivo del mancato arrivo sull'eShop europeo del porting Switch del kolossal horror a mondo aperto. In risposta ad un redditor che chiede perché non è possibile acquistare Dying Light nel negozio digitale di Nintendo, i portavoce di Techland sottolineano infatti che "a causa della natura del contenuto, la versione digitale del gioco è attualmente vietata in Germania, che poi è anche il Paese in cui è ufficialmente registrata la versione europea dello store. Ciò sta rendendo impossibile distribuire il titolo in digitale sia in Europa che in Australia e Nuova Zelanda (per via dell'adozione del medesimo sistema di certificazione e classificazione, ndr)".

Al netto delle difficoltà riscontrate nella distribuzione in digital delivery di Dying Light per Switch, la compagnia polacca non si dà per vinta e riferisce di essersi già attivata per "lavorare con i nostri partner commerciali e le autorità locali affinché questo divieto venga rimosso il prima possibile".

In attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti da parte di Techland, vi lasciamo a questo nostro approfondimento che riassume i test di Digital Foundry su Dying Light per Switch.