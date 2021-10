Dying Light: Techland conferma l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S

Oggi non sono arrivate nuove informazioni solo su Dying Light 2, dal momento che un commento di Techland sui social ha confermato che in futuro verrà pubblicata una patch contenente una feature molto richiesta dai possessori del primo capitolo.

Techland ha infatti dichiarato di essere attualmente al lavoro sull'upgrade next-gen di Dying Light, grazie al quale i possessori del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno sfruttare l'hardware più prestante per avere un'esperienza di gioco visivamente migliore. Purtroppo il post, pubblicato in risposta ad un fan che chiedeva del possibile arrivo della patch, non contiene particolari informazioni sull'aggiornamento e non è chiaro se questo verrà pubblicato in forma gratuita o richiederà il pagamento di un extra come accade in alcuni casi. Per scoprirlo dovremo quindi attendere ancora un po', sebbene il team di sviluppo abbia lasciato intuire che in futuro verranno svelate nuove informazioni sull'update, probabilmente in uscita prima del debutto del secondo capitolo.

Vi ricordiamo che il primo Dying Light può già essere giocato a 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series X, console sulla quale supporta la tecnologia FPS Boost di Microsoft. Avete già dato un'occhiata al trailer che spiega il City Alignment System di Dying Light 2?