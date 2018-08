Dying Light: Video Anteprima del Brutal Royale di Techland (Gamescom 2018)

Dying Light Bad Blood ci ha divertito. La peculiare ibridazione tra elementi PvE e PvP appare decisamente attraente, e non solo: riesce a imprimere ai match un ritmo frenetico che lascia davvero poco spazio ai momenti morti.

Inoltre la presenza delle principali caratteristiche che hanno contribuito al successo di Dying Light non può che essere un plusvalore che dona ulteriore carattere alla produzione. Lo studio polacco, pur rischiando di mettersi contro ai giganti che stanno monopolizzando il genere Battle Royale, ci prova proponendone una sua personalissima interpretazione, mischiando sapientemente (almeno in apparenza) elementi PvE e PvP.

Ora non ci resta altro da fare che attendere settembre per testare in maniera più approfondita la nuova scommessa di Techland, Dying Light Bad Blood entrerà in fase di test il prossimo mese e sarà distribuito ufficialmente solo nel corso del 2019, il team vuole infatti prendersi il tempo necessario per rifinire al meglio tutti gli aspetti del progetto.