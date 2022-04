Dying Linght 2, il New Game Plus arriva prestissimo: i piani per la terza patch

Tra i prossimi contenuti in arrivo in Dying Light 2: Stay Human tramite il supporto post lancio, il team di Techland aveva incluso una vasta selezione di feature, tra storie inedite e Photo Mode.

All'appello, risultava però presente anche la volontà di implementare una modalità di gioco di stampo New Game Plus, al momento assente dall'avventura. Per tutti i giocatori in attesa di una scusa per potersi reimmergere in Dying Light 2, arriva però ora una buona notizia. Il team di Techland ha infatti comunicato ufficialmente di star lavorando duramente al completamente della Patch 3 di Dying Light 2: Stay Human.

L'update, in particolare, sarà pubblicato entro la fine del mese di aprile 2022, e porterà con sé anche l'attivazione di una modalità New Game Plus. Grazie a quest'ultima, sarà possibile compiere una nuova run all'interno del gioco, utilizzando però il medesimo personaggio potenziato nel corso dell'avventura precedente. Al momento, manca la data di lancio precisa della nuova modalità di gioco, ma l'attesa non dovrebbe protrarsi troppo a lungo. Con la Patch 3 di Dying Light 2, inoltre, saranno corretti molti bug del titolo, sia per l'avventura in singolo sia per il comparto multiplayer.



Aspettando maggiori dettagli in merito, ricordiamo che sono aumentate le Sfide Parkour di Dying Light 2: Stay Human, introdotte nel gioco dal team di sviluppo in fase di supporto post lancio.