Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends Complete Edition annunciato per Switch

A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione di Dynasty Warriors 9, Koei Tecmo ha annunciato l'arrivo nel mercato giapponese di Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends Complete Edition DX per Nintendo Switch.

Si tratta del porting di Dynasty Warrior 8, uscito nell'ormai lontano 2013 per Playstation 3 e Playstation Vita e successivamente nel 2014 per Playstation 4 e PC.

In questa versione sarà incluso tutto il contenuto scaricabile che è stato rilasciato nel corso degli anni come scenari, costumi e oggetti. Inoltre, la versione per Switch sarà compatibile con i salvataggi degli altri titoli "Warriors" usciti sulla console come Dynasty Warrior 8 Empires, Samurai Warriors Spirit of Sanada, Warriors Orochi 3 Ultimate e Warriors Orochi 4.

Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends Complete Edition DX sarà disponibile per il mercato giapponese a partire dal 27 Dicembre 2018 in versione fisica e digitale. Non è stata ancora annunciato una possibile pubblicazione per il mercato occidentale. Vi piacerebbe poter rigiocare a Dynasty Warriors 8 su Switch?