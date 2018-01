Dynasty Warriors 9: 25 minuti di gameplay tratti dalla versione Xbox One X

E' trapelato sul web un nuovo video gameplay di, pubblicato da DualShockers e registrato durante una prova a porte chiuse. Il filmato, tratto dalla versione Xbox, permette di vedere ben 26 minuti del nuovo musou di

Il gioco girava su Xbox One X a 1080p, la build non era ancora ottimizzata per la console Mid-Gen di Microsoft, la versione completa invece includerà varie migliorie grafiche. Il video permette di dare uno sguardo alle meccaniche di gioco, al comparto tecnico, alle ambientazioni e ai principali personaggi del nuovo musou di Omega Force.

Dynasty Warriros 9 sarà disponibile in Europa dal 13 febbraio nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam).