Dynasty Warriors 9 avrà due modalità grafiche su PS4 Pro e Xbox One X

Parlando ai microfoni di Wccftech, il producer di Dynasty Warriors 9 Akihiro Suzuki ha fornito qualche dettaglio in più sulle due modalità grafiche di Dynasty Warriors 9 che saranno disponibili su PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Akihiro Suzuki ha confermato che Dynasty Warriors 9 sarà in grado di girare sia su PlayStation 4 Pro che su Xbox One X a 1080p/60fps oppure a 4K/30fps, con la possibilità di privilegiare la risoluzione oppure il frame rate. Per quanto riguarda il comparto grafico, la risoluzione 4K verrà raggiunta su entrambe le console tramite il checkerboard rendering, con la differenza che su Xbox One X si partirà dalla risoluzione nativa di 1440p. Infine, il producer ha precisato che la versione PC non supporterà le risoluzioni ultrawide.

Ricordiamo che Dynasty Warriors 9 sarà disponibile dal 9 febbraio su PC, PS4 e Xbox One.