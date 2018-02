Dynasty Warriors 9: Digital Foundry boccia pesantemente le versioni PS4 Pro e Xbox One X

Stando alle parole di, allo stato attuale Dinasty Warriors 9 presenta le performance più basse che si siano mai viste su. La redazione inglese ha bocciato tutte le versioni console del gioco.

Dynasty Warriors 9 include due modalità grafiche differenti su entrambe le console mid-gen: Action Mode e Movie Mode. Partendo dalla prima, pensata per favorire la fluidità al costo della fedeltà grafica, Digital Foundry si è dovuta scontrare con un problema non indifferente: anche in Action Mode, infatti, il gioco arriva a scendere sotto i 20fps nelle scene più caotiche (che in un gioco del genere sono piuttosto frequenti) sia su PS4 Pro che su Xbox One X, disabilitando in entrambi i casi il v-sync. Parlando della risoluzione, invece, in questa modalità Dynasty Warriros 9 gira a 1080p nativi su PS4 Pro e a 1440p nativi su Xbox One X.

Passando alla Movie Mode, è curioso apprendere come la versione Xbox One X si limiti ad abilitare il v-sync, senza apportare particolari migliorie in termini grafici o di risoluzione, e il tutto al costo di un frame rate ancora più instabile con cali frequenti intorno ai 20fps. Su PS4 Pro, invece, gli sviluppatori hanno adottato una speciale tecnica di rendering che mantiene lo shading a 1080p nativi e le geometrie a 4K (un pò come visto in Gravity Rush 2), ma senza apportare benefici tali da giustificare la perdita di prestazioni nel frame rate.

Come è facile immaginare, la situazione si complica ulteriormente sulle console standard, con un frame rate ancora più instabile e una risoluzione fissata a 900p nativi su PS4 e a 720p nativi su Xbox One, senza contare l'assenza di ambient occlusion o di un buon filtraggio delle texture. Insomma, la situazione dipinta da Digital Foundry non è proprio una delle più rosee.

Ricordiamo che Dynasty Warriros 9 è attualmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One.