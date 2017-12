Dynasty Warriors 9: ecco 5 nuovi video gameplay dedicati ai personaggi

ha pubblicato cinque nuovi video gameplay di Dynasty Warriors 9 dedicati ad altrettanti personaggi. I filmati ci permettono di vedere in azione Zhenji, Cao Pi, Xun Yu, Lu Su e Lu Lingqi: li trovate in cima e in calce alla notizia.

I filmati ci permettono di dare un'occhiata alle movenze e alle caratteristiche dei guerrieri, oltre a gettare un ulteriore sguardo sul gioco. La settimana scorsa, invece, vi abbiamo mostrato altri 7 video gameplay dedicati ai combattimenti e a personaggi come Diaochan, Guan Suo e Zhang Fei.

Nell'attesa che Dynasty Warriors 9 faccia il suo debutto in Europa il 13 febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, sulle nostre pagine potete ascoltare il brano principale della colonna sonora.