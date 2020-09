Dynasty Warriors 9 Empires annunciato, uscirà anche su PS5 e Xbox Series X

Dal palcoscenico digitale del Tokyo Game Show 2020 sono arrivate grandi notizie anche da Koei Tecmo, che ha annunciato Dynasty Warriors 9 Empires, nuovo capitolo della longeva serie musou in arrivo nel 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch.

L'annuncio è avvenuto con il trailer che potete visionare in apertura di notizia, al quale hanno fatto seguito tante informazioni sul gioco. Come gli altri esponenti della sotto-serie Empires, anche questo cala la tipica azione "1 vs 1000" in un contesto di gioco strategico. Sullo sfondo, ovviamente, c'è sempre la Cina medioevale.

Il produttore Akihiro Suzuki ha promesso che la tipica libertà di approccio della serie regolare sarà replicata in questo spin-off grazie "alla presenza di una varietà di strategie attuabili durante gli assedi". Le Siege Battles saranno il fiore all'occhiello della produzione, e vedranno i giocatori impegnati a conquistare un castello operando su un campo di battaglia in continua evoluzione, in cui saranno contemplati approcci come la distruzione e l'infiltrazione. Presente anche una meccanica di Diplomazia - i giocatori potranno essere sovrani, shogun, soldati e liberi da qualsiasi forma di governo - e una funzione di Personalizzazione degli ufficiali.

Dynasty Warriors 9 Empires includerà una modalità cooperativa online per due persone in tutte le versioni del gioco ad eccezione di Switch, dove sarà presente in formato esclusivamente wireless locale. È interessante notare che si tratta del primo gioco della serie espressamente sviluppato per l'ibrida. Gli sviluppatori hanno inoltre assicurato che a differenza degli altri giochi della saga cross-generazionali, Dynasty Warriors 9 Empires per PC sarà al medesimo livello delle edizioni Xbox Series X e PS5.