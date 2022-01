Dynasty Warriors 9 Empires: disponibile la demo gratis su console, link al download

Nel corso del pomeriggio sono arrivati a sorpresa l'annuncio e la pubblicazione della versione di prova gratuita di Dynasty Warriors 9 Empires, nuovo capitolo della longeva serie KOEI Tecmo in arrivo prossimamente.

Si tratta infatti di uno shadow drop, dal momento che la demo di Dynasty Warriors 9 Empires è già disponibile al download e permette ai giocatori di tutto il mondo di provare con mano il titolo che aggiunge all'azione tipica della serie anche una componente strategica.

Ecco di seguito i link per effettuare il download della demo sulle console Sony e Microsoft:

Al momento non è ancora possibile avviare il download su Nintendo Switch ed è probabile che si debba attendere qualche ora per l'arrivo del contenuto sull'eShop.

Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 15 febbraio 2022 sulle seguenti piattaforme: Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5 .

