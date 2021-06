Dynasty Warriors 9 Empires: il nuovo trailer svela anche l'edizione speciale

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato un nuovo trailer di Dynasty Warriors 9 Empires, titolo Koei Tecmo rinviato lo scorso marzo poiché il team di sviluppo necessitava di tempo extra per ultimare i lavori.

Il filmato in questione mostra una serie di sequenze di gameplay che mostrano l'elevato quantitativo di nemici a schermo e alcune delle abilità dei personaggi giocabili. Oltre a mostrare il gioco, il trailer svela anche l'esistenza di una speciale versione creata in occasione del 20° anniversario della serie.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nella versione 20th Anniversary BOX di Dynasty Warriors 9 Empires:

Una copia del gioco in versione fisica

Un libro dedicato al 20° anniversario contenente tutti i 94 personaggi della serie

Un set di carte dedicate a tutti i94 personaggi con tanto di stand

Colonna originale su due dischi (CD)

Questa versione del gioco, attualmente confermata per il solo territorio giapponese, avrà un costo di 16.280 yen e arriverà esclusivamente su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, dal momento che il titolo verrà venduto solo in formato digitale su Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). Per quello che riguarda invece i bonus pre-order, i giocatori riceveranno il Set Zhao Yun, indossabile da tutti i personaggi di sesso maschile tramite l'Editor Mode.