Dynasty Warriors 9 Empires rinviato, ecco un'immagine del filmato d'apertura

La maledizione dei rinvii colpisce ancora e, questa volta, a subire un posticipo è Dynasty Warriors 9 Empires. Il nuovo capitolo della serie KOEI Tecmo non arriverà nei primi mesi dell'anno e ad annunciarlo sono gli stessi sviluppatori con un post sui social.

Ecco di seguito il messaggio del team di sviluppo:

"Sebbene Dynasty Warriors 9 Empires fosse previsto per i primi mesi del 2021, il team di sviluppo sta lavorando duramente per dare ai giocatori il miglior prodotto possibile, quindi abbiamo deciso di comunicare ai nostri fan maggiori dettagli sulla situazione e annunceremo in seguito quale sarà la nuova finestra di lancio attraverso degli aggiornamenti. Ci scusiamo per il ritardo e apprezziamo il vostro supporto. Nel frattempo, date un'occhiata ad un'immagine tratta dal filmato iniziale. Si tratta di un assaggio di quello che potrete vedere nel prodotto finale."

Come potete notare, nel lungo messaggio non vi è traccia della data d'uscita e, al momento, il gioco è stato rinviato a data da destinarsi. Per scoprire quando il titolo arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC dovremo attendere ancora un po'. Nel frattempo è stata pubblicata una prima immagine estratta dal filmato d'apertura del gioco, la quale mostra tre dei personaggi presenti nel nuovo capitolo della longeva serie.