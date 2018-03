Dynasty Warriors 9: Koi-Tecmo annuncia i contenuti dei DLC previsti

non è stato purtroppo un successo commerciale macontinuerà a supportare il progetto e proprio oggi la divisione giapponese del publisher ha svelato i contenuti dei primi tre DLC annunciati.

Il pacchetto Hideout Customization Pack uscirà ad aprile e includerà cinque diversi oggetti, mentre l'Additional Weapons Pack arriverà a maggio e aggiungerà tre nuovi tipo di armi e tre armi di alto livello. Infine l'Additional Scenario Pack includerà nuovi archi narrativi per la storia dedicati ai personaggi di Xiahou Ji, Dong Bai, Hua Xiong e Yuan Shu.

Al momento, le date comunicate sono valide per il solo Giappone, la divisione occidentale di Koei-Tecmo non ha ancora comunicato nulla riguardo il lancio dei DLC in Europa e Nord America. Dynasty Warriors 9 è stato pubblicato lo scorso mese di febbraio, ricevendo purtroppo una tiepida accoglienza dalla stampa e vendendo meno del previsto, in parte anche per la forte concorrenza di Monster Hunter World, in particolar modo sul mercato asiatico.