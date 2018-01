Dynasty Warriors 9: il nuovo video gameplay si concentra sull'open world

A pochi giorni di distanza dall'ultimo trailer gameplay pubblicato,ne ha pubblicato un altro dedicato alle caratteristiche dell'open world proposte da

Disponibile attualmente esclusivamente in giapponese, il filmato offre una panoramica dei venditori, delle ambientazioni, della mappa di gioco, dei punti di osservazione, della pesca, degli accampamenti e di molto altro ancora. Lo trovate in cima alla notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che Dynasty Warriors 9 verrà pubblicato su PlayStation 4 in Giappone il prossimo 8 febbraio, mentre in Occidente approderà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 13 febbraio. Se non ne avete ancora abbastanza, vi consigliamo di dare un'occhiata a questi cinque trailer dedicati ad alcuni dei personaggi giocabili disponibili nel prodotto finale.