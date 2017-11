Dynasty Warriors 9: i personaggi si mostrano in tantissime nuove immagini

Quest'oggiha pubblicato tantissime nuove immagini di, il nuovo musou open-world in sviluppo presso

Innanzitutto, è possibile fare la conoscenza di 6 personaggi, giocabili per la prima volta. Si tratta di:

Xu Huang

Taishi Ci

Liu Shan

Pang Tong

Chen Gong

Xin Xianying

Per l'occasione, è stata svelata anche una nuova funzionalità: i nascondigli. I giocatori avranno l'opportunità di acquistare differenti proprietà in giro per il mondo di gioco da utilizzare come nascondiglio.

Alcuni saranno ubicati vicino a delle città, altri invece in aree remote. Tra le immagini, ad esempio, è possibile vederne uno vicino alla città di Luoyang e uno in cima al Monte Hua, una delle 5 Grandi Montagne della Cina. Sarà anche possibile invitare dei personaggi non giocanti, tra cui ufficiali in abiti informali, con cui poi intrattenere delle conversazioni.

Dynasty Warriors 9 uscirà in Occidente nel corso dei primi mesi del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4, e supporterà PlayStation 4 Pro e Xbox One X con due modalità grafiche. In Giappone sarà disponibile dal primo febbraio.