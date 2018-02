Dynasty Warriors 9: la prima patch per PS4 e PC risolve alcuni bug e problemi tecnici

non ha riscosso purtroppo il successo sperato, purtroppo anche a causa di numerosi problemi tecnici, bug e glitch che hanno compromesso l'esperienza di gioco, come confermato anche da Digital Foundry ha pubblicato oggi la prima patch per le versioni PlayStation 4 e PC.

L'aggiornamento in questione porta il gioco alle versioni 1.04 su PS4 e 1.02 su PC, correggendo numerosi bug migliorando il bilanciamento generale. Nello specifico, si parla di:

Correzione di bug dei modelli e del meteo

Modifiche agli Hit Point di edifici, cancelli e armi

Miglioramenti ai movimenti dei soldati in battaglia

Modifiche alla posizione dei cluster

Ritoccati i prezzi di alcuni uggetti

Difficoltà abbassata per lo sblocco degli ufficiali

Dynasty Warriors 9 è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One, il gioco ha venduto al di sotto delle aspettative, con numeri inferiori rispetto a quelli registrati dal precedente Dynasty Warriors 8 nel 2013.