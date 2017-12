Dynasty Warriors 9: pubblicate sette nuove clip di gameplay

Nella giornata di oggi,ha pubblicato sette nuove clip di gameplay dedicate a, nuovo capitolo della serie musou che da quest'anno sperimenterà la via dell'open world.

I brevi filmati mostrano alcune scene di combattimento, permettendo di dare uno sguardo alle abilità combattive di diversi dei personaggi giocabili, tra cui troviamo: Diaochan, Guan Suo, Zhang Fei, Sun Quan, Sun Ce, Guo Ja, e Wang Yi.

Lasciandovi alla visione dei filmati che trovate in cima e in calce alla notizia, vi ricordiamo che Dynasty Warriors 9 uscirà il 13 febbraio 2018 su PC, PS4 e Xbox One. In occasione del Jump Festival, Koei-Tecmo è tornata a mostrare il suo titolo con il terzo trailer ufficiale. Potete ascoltare il brano principale della colonna sonora seguendo questo indirizzo, mentre qui trovate una vasta galleria di immagini.