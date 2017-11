Dynasty Warriors 9: pubblicato il brano principale della colonna sonora

ha reso disponibile per l'ascolto gratuito il brano principale della colonna sonora di, intitolatoe prodotto dal duo rock giapponese

Potete ascoltare il brano nel video pubblicato in apertura della notizia, ricordiamo che Dynasty Warriors 9 sarà disponibile in Europa dal 13 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, nessuna conferma al momento riguardo l'eventuale arrivo del gioco su Nintendo Switch.

Gli sviluppatori hanno confermato recentemente che Dynasty Warriors 9 supporterà PlayStation 4 Pro e Xbox One X proponendo due diverse modalità di visualizzazione, una pensata per migliorare il comparto estetico e l'altra incentrata sulle migliorie al framerate.