ha pubblicato il terzo trailer ufficiale diin vista del, evento organizzato dalla rivista Jump in programma sabato 16 e domenica 17 dicembre.

Il nuovo trailer permette di dare uno sguardo alle ambientazioni, ad alcuni personaggi (tra cui Man Chong, Zhou Yu, Daqiao, Guan Yu e Xiahou Ba) e alle principali meccaniche di gioco.

Dynasty Warriors 9 sarà disponibile in Giappone dall'8 febbraio e dal 13 dello stesso mese in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente, il publisher ha pubblicato anche il brano principale della colonna sonora del nuovo gioco della celebre serie musou.