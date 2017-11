Dynasty Warriors 9 uscirà il 13 febbraio 2018 su PS4, Xbox One e PC

è lieta di annunciare chesarà disponibile in Europa su(via Steam) a partire dal 13 febbraio 2018, a soli cinque giorni di distanza dal debutto del gioco in Giappone.

Koei Tecmo ha anche annunciato i contenuti bonus per i fan che effettueranno il pre-order di Dynasty Warriors 9, che comprende 7 outfit dei personaggi preferiti dai fan. Sono inclusi l’outfit Beijing Opera-Style per Zhao Yun e sei outfit personali per Guan Yinping, Diaochan, Sun Shangxiang, Lu Lingqi, Wang Yi, e Wang Yuanji, ispirati allo stile della tradizione cinese.

Ricordiamo inoltre che Dynasty Warriors 9 includerà due modalità grafiche distinte su PS4 Pro e Xbox One X.