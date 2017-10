ha annunciato chesarà disponibile dal prossimo 8 febbraio in Giappone, in tre diverse edizioni denominate Treasure Box, Ikkitousen Box e Digital Deluxe, oltre alla versione Standard.

Nel momento in cui scriviamo, i contenuti delle Limited Edition non sono stati resi noti, con ogni probabilità queste includeranno CD con la colonna sonora, statuine, Season Pass e altri oggetti digitali da utilizzare in-game, in ogni caso attendiamo che Koei-Tecmo riveli maggiori dettagli in merito.

Dynasty Warriors 9 uscirà in Occidente nei primi mesi del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4, con supporto per PS4 Pro e Xbox One X.