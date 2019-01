Dysmantle: immagini e video di annuncio del survival ruolistico di 10tons

Dopo aver fatto felici gli appassionati di puzzle con Azkend 2, gli autori di 10tons Ltd. ci presentano Dysmantle, il loro nuovo action ruolistico venato di elementi survival che arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso dei prossimi mesi.

La nuova proprietà intellettuale degli sviluppatori finlandesi utilizzerà una telecamera con visuale dall'alto e un sistema di gioco votato alla distruttibilità ambientale per catapultarci in un contesto post-apocalittico.

I pochi sopravvissuti all'apocalisse zombie dovranno avventurarsi tra i complessi industriali, gli uffici e le villette a schiera di una ridente cittadina del Midwest americano per reperire le risorse necessarie alla costruzione di un rifugio.

Graficamente simile a The Flame in the Flood e How to Survive, il nuovo progetto di 10tons Ltd. promette di offrirci un'esperienza survival complessa e immediata al tempo stesso: tra i punti qualificanti dell'opera troviamo un mondo di gioco particolarmente ampio e sprovvisto di elementi procedurali, un ricco sistema di crafting, un modulo gestionale legato alla costruzione degli avamposti e, soprattutto, delle ambientazioni composte dal 99% di elementi distruttibili.

Vi lasciamo perciò alle immagini e al video di presentazione di Dysmantle e attendiamo di conoscere la data di lancio definitiva di questo intrigante progetto su PC, PS4, Xbox One e Switch.