Dysterra: un nuovo sparatutto sci-fi a mondo aperto dagli editori di Black Desert Online

Forti del successo internazionale ottenuto con Black Desert Online, i vertici di Kakao Games attingono ancora una volta alla sconfinata fucina di talenti dell'industria videoludica sudcoreana e presentano Dysterra, uno sparatutto multiplayer a mondo aperto che sarà disponibile su PC nel corso del 2021.

Ambientato in un futuro lontano, l'ultimo MMO sviluppato dal team di Reality MagiQ è incentrato sulle attività portate avanti da un gruppo di soldati incaricati di estrarre il prezioso materiale alieno Terrasite recandosi nella pericolosa regione limitrofa al Terrafire, un misterioso catalisma che minaccia di stravolgere il clima planetario.

Ciascun personaggio sarà munito di una corazza ipertecnologica che gli consentirà di attingere al Terrasite per plasmare tutta una serie di equipaggiamenti, strutture architettoniche e strumenti utili per estrarre ulteriore materiale esotico e, naturalmente, per difendersi dagli assalti delle fazioni nemiche.

Alla forte impronta survival e sandbox farà però da contraltare un sistema di combattimento quantomai fluido e, si spera, profondo, come possiamo intuire ammirando le prime immagini e scene di gioco che preannunciano l'arrivo di una fase di Alpha Testing a porte chiuse tra il 18 e il 21 marzo: qualora foste interessati, in calce alla notizia vi lasciamo il link alla pagina di Steam. Nel frattempo, vi informiamo che Dysterra sarà disponibile in versione Early Access nella seconda metà del 2021 su PC.