Dysterra: vi regaliamo i codici per partecipare alla Beta con tre giorni di anticipo

Kakao Games e Reality MagiQ sono pronti a condurre una nuova fase di Beta Test per Dysterra ed vi offriamo la possibilità di prendervi parte in anticipo rispetto ai giocatori del resto del mondo.

La quarta sessione Beta di Dysterra si svolgerà dal 29 agosto al 4 settembre su Steam e sarà pubblicamente accessibile da tutti gli utenti della piattaforma di Valve. Everyeye vi offre tuttavia l'opportunità di cominciare a giocare con ben tre giorni di anticipo, ossia a partire dal 26 agosto. Non dovete far altro che riscattare il codice per l'accesso anticipato che potete riscattare in calce a questa notizia.

Per ottenere la vostra chiave dovete il login su Everyeye.it (oppure, se non lo avete ancora fatto, registrare un nuovo account) cliccare sul pulsante blu con con scritto Clicca qui per richiedere il codice. Fatto ciò, troverete la key nella sezione Riscatto Codici della vostra pagina profilo: il redirect alla pagina sarà automatico e avverrà nel giro di pochi secondi, in ogni caso per raggiungerla non vi basta cliccare sul vostro nickname in alto a destra presente su qualsiasi pagina del sito.

Per chi non lo sapesse, Dysterra è un survival FPS multiplayer dalle tinte sci-fi che invita i giocatori a cooperare o competere con altri utenti su una Terra devastata. L'offerta finale, in ogni caso, includerà anche delle componenti PvE e single player. Ulteriori informazioni potete trovarle nostra prova di Dysterra.