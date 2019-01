È il 27 gennaio 2019: disponibile il Preload di Kingdom Hearts 3 su Playstation 4!

I colleghi videogiocatori del Sol Levante hanno avuto la possibilità di mettere le proprie mani su Kingdom Hearts 3 a partire dal 25 gennaio. Tra pochi giorni però, l'ambito Terzo Capitolo della Saga sarà disponibile anche in Europa!

Kingdom Hearts 3 sarà infatti disponibile per i giocatori italiani a partire dall'ormai imminente martedì 29 gennaio. Nel frattempo, gli utenti che hanno deciso di acquistare la versione digitale del Titolo tramite Playstation Store possono ora procedere con il Preload del Gioco. Come vi avevamo precedentemente segnalato, questo si è infatti reso disponibile in data odierna, 27 gennaio 2019.

Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che per celebrare l'avvicinarsi della pubblicazione occidentale di Kingdom Hearts 3, Square Enix ha reso disponibile la Playlist Archivio della Memoria. Si tratta di una sequenza di cinque brevi video tramite i quali la Software House vi propone un sintetico riassunto delle vicende che hanno portato al Terzo Capitolo della Saga. Disponibili con audio inglese, sono però tutti e cinque correlati da sottotitoli in lingua italiana.

Insomma, il countdown per l'uscita di Kingdom Hearts 3 sembra ormai essere veramente agli sgoccioli, siete pronti a salire a bordo della vostra fidata Gummi Ship e a tuffarvi nuovamente in questo universo popolato di fantastici mondi? Ovviamente, con l'immancabile supporto di Pippo e Paperino!