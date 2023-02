C'è Aloy in Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2?

Oltre al passaggio alla realtà virtuale, Horizon Call of the Mountain presenta un altro importante punto di rottura con la serie principale: non è infatti Aloy la protagonista della nuova avventura per PlayStation VR2 sviluppata da Guerrilla Games e Firesprite.

La vicenda alla base dello spin-off in VR ruota infatti attorno la figura di Ryas, un ex membro degli Shadow Carja, noto per il suo innato talento nelle arrampicate e nell'utilizzo dell'arco proprio come la celebre eroina di Horizon Zero Dawn ed Horizon Forbidden West. Pur non essendo il personaggio primario, sappiamo se Aloy è comunque presente in Horizon Call of the Mountain oppure no?

Ebbene sì, Aloy compare anche nel nuovo gioco della serie, sebbene ovviamente con un ruolo minore all'interno dell'avventura. Oltre ad Aloy è prevista la comparsa anche di altri personaggi visti nei due predecessori, sebbene il loro ruolo è ancora tutto da scoprire. La presenza dell'apprezzata guerriera farà sicuramente piacere a tutti i fan del brand creato da Guerrilla, oltre a garantire in questo modo continuità narrativa tra lo spin-off per PSVR2 e la serie principale.

Potete scoprire ulteriori dettagli sul titolo leggendo la nostra recensione di Horizon Call of the Mountain. Sempre a tal proposito, ecco quanto dura Horizon Call of the Mountain per PSVR2.