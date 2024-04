Fallout: dove sono ambientati tutti i giochi della serie Bethesda?

È probabile che dopo la visione di tutti gli episodi della serie TV di Fallout, disponibile ormai da qualche giorno nel catalogo di Amazon Prime Video, abbiate iniziato ad interessarvi anche ai videogiochi legati al brand. A questo proposito, scopriamo dov'è che è ambientato ogni singolo capitolo di Fallout.

Come vi abbiamo già spiegato nel nostro speciale sui collegamenti narrativi fra i vari giochi di Fallout, tutti i videogiochi sono ambientati nello stesso universo ma raccontano storie slegate fra loro e collocate temporalmente in periodi diversi. A differire tra i vari giochi è anche il setting, poiché si passa da una parte all'altra dell'America.

I primi due Fallout, che come ben saprete narrano delle gesta di un solo personaggio e sono gli unici ad essere collegati dal punto di vista narrativo, si svolgono a New California, che è la versione post-apocalittica dell'area occidentale degli Stati Uniti d'America. È quindi il turno di Fallout Tactics, che si svolge invece in Colorado, più precisamente fra Chicago ed il monte Cheyenne. Subito dopo arriva Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, quarto ed ultimo episodio con visuale isometrica, ci racconta invece delle avventure di un membro della Confraternita d'Acciaio nella porzione settentrionale del Texas e ci porta sia nella città di Carbon che nel ritrovo dei Ghoul, ossia Los (a proposito, avete letto il nostro speciale su cosa sono i Ghoul di Fallout?).

Con il passaggio alla prima persona arriva Fallout 3, che è invece ambientato nella costa orientale degli Stati Uniti d'America e comprende location iconiche come Washington D.C., Virginia e Maryland. Non ha invece bisogno di troppe spiegazioni il setting di Fallout New Vegas, visto che il titolo stesso lascia intuire che l'azione si svolge nella Las Vegas post-apocalittica, oltre che in California, Arizona e Nevada. L'espansione Honest Hearts permette persino di viaggiare fino allo Utah, nello Zion Canyon.

Arriva quindi il turno di Fallout 4, l'ultimo episodio single player ad aver raggiunto gli scaffali. Ambientato duecento anni dopo il terzo capitolo, Fallout 4 ci porta nel Commonwealth, un'area piuttosto ampia che include Boston e le zone limitrofe. A chiudere il cerchio c'è quindi Fallout 76, ambientato poco dopo il disastro nucleare: questa volta a fare da sfondo alle avventure dei sopravvissuti c'è l'Appalachia, un'area che include la Virginia Occidentale e corrisponde alla parte più ad est del Commonwealth.

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo alla nostra guida con i consigli su come iniziare a giocare Fallout in ordine cronologico dal primo all'ultimo.

