Dov'è ambientato il nuovo Assassin's Creed Mirage?

Sebbene Assassin's Creed Mirage abbia come protagonista Basim Ibn Ishaq, l'assassino ben noto a chi ha giocato Assassin's Creed Valhalla, l'ambientazione dell'ultimo capitolo della serie è completamente diversa.

Assassin's Creed Mirage è infatti ambientato a Baghdad, nel corso dell'epoca d'oro islamica (il IX secolo). La città, che è stata ricostruita dagli sviluppatori di Ubisoft dopo numerosi studi, è composta da quattro distretti: la Città Rotonda, Abassiyah (che include la Casa della Sapienza), Karkh e Harbiyah. Come abbiamo segnalato sulle nostre pagine, più precisamente nella recensione di Assassin's Creed Mirage, nel corso dell'avventura sarà possibile anche fare visita all'Alamut, ovvero la grossa fortezza che funge anche da quartier generale degli Occulti.

Per chi se lo stesse chiedendo, la mappa che fa da sfondo alla nuova avventura dell'azienda francese ha dimensioni più ridotte se paragonata a quelle viste in altri capitoli come Valhalla, Origins e Odyssey. Si tratta infatti di un mondo di gioco la cui grandezza si può paragonare a Parigi (Assassin's Creed Unity) o Costantinopoli (Assassin's Creed Revelations).

Se volete saperne di più sul gioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate anche tutti i dettagli sul protagonista di Assassin's Creed Mirage.