Dov'è ambientato Horizon Forbidden West per PS5 e PlayStation 4?

Tra i giochi più attesi in assoluto dai giocatori PlayStation, Horizon Forbidden West vedrà Aloy intraprendere un viaggio verso ovest, alla scoperta di luoghi mai esplorati prima, con l'obiettivo di sconfiggere una nuova minaccia che sta mettendo seriamente in pericolo gli Stati Uniti d'America del 31° secolo.

Nel primo capitolo della serie, Horizon Zero Dawn, abbiamo potuto esplorare le aree che oggi corrispondono agli stati del Colorado e dello Utah, con delle incursioni in una parte dell'Arizona settentrionale e una piccola porzione del Montana. Nel mondo de 3039 d.C. plasmato da Guerrilla Games la natura si è reimpossessata della Terra, relegando l'umanità, nel frattempo regredita in una società tribale, ai suoi margini.

Horizon Forbidden West ci permetterà di esplorare una nuova porzione di quel mondo, ma quale esattamente? Ebbene, a giudicare dalle informazioni diffuse fino ad oggi e da quanto abbiamo potuto vedere nel video di presentazione, partendo dallo Utah potremo spostarci verso ovest, dirigendoci nel Nevada e in California, fino a raggiungere l'Oceano Pacifico. Nel trailer dell'annuncio di Horizon Forbidden West è chiaramente possibile vedere Aloy aggirarsi per la città di San Francisco, toccando posti iconici come il Golden Gate Bridge, il Ferry Building e il Palace of Fine Arts. È possibile che il suo viaggio toccherà anche Las Vegas, ma al momento si tratta solamente di una supposizione. Lo scorpriremo nei prossimi mesi: Horizon Forbidden West, ricordiamo, è gioco cross-generazionale atteso nel corso del 2021 su PlayStation 5 e PS4.