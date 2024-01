C'è un nuovo appuntamento settimanale su Twitch con Ale Bruni e Alberto Belli

Dev for Dummies è una rubrica settimanale nella quale andremo ad approfondire diversi aspetti legati allo sviluppo di un videogioco, dal percorso da seguire per avviare un primo progetto, al ruolo di publisher e piattaforme, passando per temi caldi come l’utilizzo delle IA nella produzione videoludica e la localizzazione completa.

A condurre gli appuntamenti saranno Alessandro Bruni e Alberto Belli, CEO e fondatore di Gamera Interactive, che di puntata in puntata ci offrirà il suo punto di vista su diversi argomenti spesso relegati al "dietro le quinte" dell’industria dei videogiochi.

Strutturate con la volontà di unire divulgazione ed intrattenimento, le live lasceranno spazio alle domande del pubblico sui temi trattati di volta in volta, che nella seconda parte di ciascuna diretta ci aiuteranno ad arricchire la discussione ed alimentare le sfumature didattiche del format.

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 24 gennaio alle 17:00, mentre tutte i successivi saranno collocati alla medesima ora ma di lunedì, segnatevi dunque l'appuntamento sul calendario per essere sicuri di non perdere neanche una puntata di questo nuovo format in onda sul canale Twitch di Everyeye.