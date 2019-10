C'è un artwork di Halo 4 in Stellaris Mobile! Paradox rimuove il gioco dagli store

I vertici di Paradox hanno rimosso la versione mobile di Stellaris, Galaxy Command, dagli store digitali dei sistemi iOS e Android. A determinare questa insolita decisione è la scoperta, da parte della community di Reddit, dell'utilizzo improprio di un artwork di Halo 4 da parte degli autori di Gamebear.

"Abbiamo appreso che un'illustrazione di Stellaris Galaxy Command è stata presa da un'altra fonte e ci siamo subito attivati per rimuovere il contenuto dal titolo", esordisce il comunicato pubblicato dai canali social di Paradox in risposta a coloro che, incuriositi dalla presenza dell'artwork di Halo 4 tra le schermate ingame della versione mobile dell'RTS da record Stellaris, ha chiesto lumi al publisher svedese.

I rappresentanti di Paradox si dicono "profondamente dispiaciuti per i nostri fan e per gli autori dell'artwork in oggetto. Per eseguire una scansione completa dei contenuti del gioco e garantire che il problema sia stato definitivamente risolto, abbiamo rimosso in via cautelativa e temporanea il gioco dagli store. Questo è stato un chiaro errore commesso da parte nostra e stiamo lavorando affinché venga risolto il più rapidamente possibile".

Fatta questa dovuta precisazione, l'azienda svedese aggiunge inoltre che "confidiamo che Gamebear faccia le cose giuste per Galaxy Command e lavoreremo a stretto contatto con loro per garantire che il gioco soddisfi gli elevati standard qualitativi che i nostri giocatori meritano. Ci dispiace davvero per ciò che è successo, d'ora in avanti faremo meglio".

Il comunicato di Paradox non specifica i tempi richiesti per effettuare tali correttivi e riportare online Stellaris Galaxy Command sugli store dei sistemi mobile iOS e Android.