C'è la prigione di Azkaban in Hogwarts Legacy oppure no?

Oltre al Castello di Hogwarts, al centro del nuovo Action/RPG di Avalanche Software, in Hogwarts Legacy sono presenti altri scenari iconici tratti dal mondo di Harry Potter, quali ad esempio la Foresta Proibita ed il villaggio di Hogsmeade, che sarà possibile raggiungere attraverso il vasto open world alla base dell'avventura.

Più volte i fan si sono comunque chiesti se altri scenari famosi incentrati sul Wizarding World fossero effettivamente presenti all'interno del gioco prodotto da WB Games. Sappiamo che la Camera dei segreti non è presente in Hogwarts Legacy per ragioni di continuità e fedeltà con la lore di Harry Potter, ma per quanto riguarda invece Azkaban? La più famosa e temuta prigione dei maghi, attorno alla quale ruota la storia di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, è in verità presente all'interno di Hogwarts Legacy, sebbene non sia liberamente raggiungibile attraverso l'open world.

Azkaban è infatti collegata ad una missione secondaria accessibile esclusivamente con un personaggio appartenente alla casa di Tassorosso, e dunque non disponibile se il nostro mago appartiene a Grifondoro, Corvonero o Serpeverde. In ogni caso, questo incarico è disponibile già nelle prime fasi di gioco, e si tratta dell'unica occasione in cui sarà possibile raggiungere la famosa prigione. Una volta finita la missione, non si farà più ritorno ad Azakban, ma in ogni caso per quanto minore resta una gradita aggiunta per tutti i fan di Harry Potter.

