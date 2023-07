C'è un bel gioco gratis da scaricare su Steam: fatelo subito vostro!

Siete in cerca di un nuovo gioco con cui intrattenervi ma non sapete dove orientarvi? Steam potrebbe avere la soluzione che fa al caso vostro, permettendovi di scaricare gratis un interessante gioco destinato a restare per sempre all'interno della vostra libreria.

Si tratta di Dungeon of the Endless, un Dungeon Defense con elementi roguelike prodotto da SEGA e sviluppato da Amplitude Studios, pubblicato originariamente nel 2014. Venduto generalmente a 11,99 euro sulla piattaforma di Valve, Dungeon of the Endless è adesso in promozione e chiunque può riscattarlo gratuitamente senza dover spendere un centesimo in più, quantomeno per il gioco base: i DLC non sono infatti previsti nell'offerta e vanno dunque acquistati a parte.

Ma l'avventura principale è a vostra disposizione, capace di ottenere migliaia di valutazioni positive dai giocatori nel corso degli anni grazie alla qualità del suo gameplay e la complessità delle sue meccaniche. Alla guida di un proprio team, con ciascun membro dotato di propri equipaggiamenti e caratteristiche peculiari, dovremo esplorare a fondo il pianeta Auriga e scoprire i segreti dei suoi abitanti, gli Endless, cercando di sopravvivere alle sue insidie: in caso di morte si ricomincia tutto da capo, affrontando nuovi livelli con risorse ed ostacoli differenti con cui interagire.

Pronti dunque a passare l'estate in compagnia del nuovo regalo di Steam? Correte a riscattarlo, prima che scada la promozione!

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!