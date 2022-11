C'è chi ha donato oltre 800 dollari a xQc solamente per poterlo offendere

Lo streamer xQc sembra essersi ripreso dal Covid e in una live trasmessa durante il Giorno del Ringraziamento ha voluto ringraziare i suoi fan che in queste settimane lo hanno supportato con messaggi di affetto e donazioni. Proprio controllando l'elenco dei supporto, xQc ha notato qualcosa di molto strano...

Il content creator ha notato infatti varie donazioni di piccolo taglio (pochi dollari) da parte di un singolo utente, per un totale di oltre 850 dollari. La cosa strana? Ogni donazione era accompagnata da un messaggio di offese verso xQc, il quale ha reagito a questo gesto con parole molto dure, accusando l'autore delle donazioni di voler solamente attirare la sua attenzione con il denaro e le offese personali.

Non è la prima volta che assistiamo ad un simile fenomeno anche con altri streamer, tuttavia in questo caso la cifra spesa appare decisamente generosa. Non si capisce cosa abbia effettivamente spinto il donatore ad agire in questo modo, probabilmente le prime donazioni sono state fatte effettivamente in segno di supporto, dopo la mancata considerazione iniziale da parte di xQc (che ricordiamo, riceve centinaia di donazioni ad ogni singola diretta) potrebbero essere iniziate le offese al content creator con donazioni successive, al solo scopo di ottenere una risposta.