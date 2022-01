C'è chi ha già finito Leggende Pokemon Arceus ma il gioco deve ancora uscire

Leggende Pokemon Arceus esce il 28 gennaio eppure c'è chi ha già terminato il gioco. Come sappiamo il titolo è da più di una settimana nelle mani di streamer, dataminer e giocatori che sono riusciti ad acquistarlo con largo anticipo rispetto al day one.

Sui social c'è chi si vanta di aver completato l'avventura, spoiler e leak su Leggende Pokemon Arceus non mancano ma Game Freak, Nintendo e The Pokemon Company stanno rimuovendo questi contenuti, sospendendo gli account accusati di aver diffuso dettagli sul gioco. Nei giorni scorsi qualcuno ha provato anche a trasmettere sequenze di gioco su YouTube e Twitch, venendo però immediatamente bannato da entrambe le piattaforme.

Leggende Pokemon Arcus è già in vendita in alcuni paesi, a quanto pare alcuni rivenditori hanno rotto il day one consegnando il gioco ai clienti con oltre dieci giorni di anticipo rispetto alla data di lancio, Nintendo però si è subito attivata per prevenire leak e anticipazioni.

Ovviamente il consiglio resta quello di evitare di visitare profili social, canali YouTube e Twitch dedicati all'universo dei Pokemon se non volete rovinarvi la sorpresa prima del tempo. Leggende Pokemon Arceus esce il 28 gennaio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch, nei prossimi giorni troverete la recensione del gioco sulle pagine di Everyeye.