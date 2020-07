C'è chi è riuscito a giocare a Minecraft dentro Minecraft

La community di Minecraft, nonostante gli anni trascorsi dall'uscita del titolo, continua ad essere molto attiva e a dimostrarlo ci sono creazioni incredibili come quella dello YouTuber Fundy, che è riuscito a ricreare il "gioco all'interno del gioco".

Con non poca fatica, infatti, l'utente in questione ha riprodotto all'interno di Minecraft un enorme schermo in mattoncini attraverso il quale è possibile non solo giocare a Minecraft ma anche accedere al desktop del proprio PC. Lo schermo in questione non è dei più dettagliati, ma è in ogni caso incredibile quanto creato da Fundy. Purtroppo non è chiaro quali strumenti abbia utilizzato lo YouTuber per dare vita a tutto ciò, ma è probabile ci sia dietro un lavoro di centinaia di ore e che dietro quello schermo si nasconda un'enorme struttura formata da cubetti di ogni tipologia che permettono di inviare in superficie le immagini. A rendere tutto ancor più sorprendente è il fatto che la creazione del giocatore sia su di un server ed è quindi possibile usufruire di questo "pezzo di tecnologia" in compagnia di altri utenti online.

Prima di lasciarvi al filmato, che non potrà che sbalordirvi, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato finalmente trovato il seed del vecchio menu principale di Minecraft, grazie al quale i giocatori hanno potuto esplorare il mondo di gioco che per anni hanno visto avviando il gioco.