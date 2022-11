C'è chi spende fino a 90000 dollari su Genshin Impact: le testimonianze dei giocatori

Sebbene in linea teorica Genshin Impact sia distribuito da Hoyoverse tramite la formula del free-to-play, il famoso Action/RPG offre numerose microtransazioni collegate a meccaniche gacha, che spingono alcuni giocatori a spendere anche grosse cifre pur di ottenere armi e personaggi rari.

Considerata la casualità che caratterizza gli elementi gacha, la spesa necessaria per ottenere gli elementi che più ci aggradano potrebbe rivelarsi estremamente variabile e crescere anche a dismisura senza un adeguato controllo, ma sembra che per molti utenti questo non sia un problema, stando alle testimonianze raccolte dalla testata Kotaku, che ha intervistato diversi "whale" ("balene", in gergo si tratta dei giocatori disposti a spendere anche grosse cifre su un free-to-play).

"E' come una famosa canzone di Ariana Grande: lo vedo, mi piace, lo voglio, lo prendo", rivela un banchiere che ha investito 10.000 dollari su Genshin Impact, mentre un altro utente di nome Jay è arrivato a spendere 16.000 dollari per ottenere tutti i personaggi della regione di Inazuma: "Non mi ha causato difficoltà finanziarie, ma probabilmente sarebbero arrivate se avessi continuato. Ho deciso dunque di divenire molto più selettivo sui personaggi, il che mi ha permesso di tenere la mia spesa quest'anno molto più bassa", rivela Jey.

E se da un altro ci possono essere fan come QQ ed un dipendente governativo ed un che spendono "solo" 1000 dollari sull'opera di miHoYo, c'è chi come Patrice che ha speso tra i 2000 ed i 3000 dollari sul gioco per poi pentirsene: "Avrei potuto usare quei soldi per altro, ho speso oltre 1000 dollari per avere un personaggio C6 quando avrei potuto invece prendere un laptop, dei vestiti nuovi o del cibo", spiega la studentessa. A non essersi pentito è invece il dipendente governativo: "Ho problemi di salute mentale ed ho scoperto che i soldi spesi per Genshin sono più economici delle terapie. Il gioco è per me una sorta di stampella emotiva che mi tiene insieme. So che non fa bene, ma amo così tanto il gioco che non vedo l'ora di giocarci ogni giorno".

E c'è chi ha dubbi se ritenere o meno equivalenti al gioco d'azzardo le meccaniche gacha di Genshin Impact: "Non c'è il multiplayer competitivo e dunque non c'è la pressione di competere con altri utenti. Essendoci solo la cooperativa credo che ciò promuova una community ed un ambiente migliore", sostiene il programmatore Lunick che ha investito 25.000 dollari sul titolo, un parere opposto rispetto a quello di Jay, secondo il quale "il sistema gacha è incredibilmente predatorio ed il costo di questa dipendente enorme, al punto forse da poterti rovinare la vita".

Ma ad andare oltre è lo streamer e lavoratore RazerNinja, che ha speso oltre 90.000 dollari sull'RPG, spiegando i motivi: "Una motivazione è portare al massimo i danni che posso infliggere con questi personaggi e sperimentare così nuove strategie. La seconda motivazione è il completismo, avere tutti i personaggi potenziati al massimo è appagante. La terza motivazione è legata allo streaming, in quanto ci sono sempre utenti che vogliono vedere in azione un personaggio potenziato al massimo", afferma RazerNinja.

E' bene in ogni caso chiarire che le testimonianze raccolte da Kotaku riguarda casi particolari e di certo non l'intera community del gioco: infatti, Genshin Impact permette di poter raggiungere tutti i suoi contenuti e potenziamenti in maniera gratuita e raggiungere l'endgame senza spendere un singolo euro o dollari. Le meccaniche gacha sono una scelta, che tuttavia può avere delle conseguenze economiche più o meno serie se non gestite in maniera oculata.

Nel frattempo l'aggiornamento 3.2 di Genshin Impact ha introdotto i personaggi di Nahida e Layla, ma si attende in particolare la patch 3.3, che introdurrà infatti il supporto alla lingua italiana per Genshin Impact dopo una lunga attesa da parte dei giocatori del Bel Paese.