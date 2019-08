Che cos'è Control? Introduzione e creature dell'Hiss nella nuova miniserie video di Remedy

Dopo aver discusso di New Game Plus e Photo Mode di Control, gli sviluppatori di Remedy Entertainment confezionano una miniserie di video per spiegarci che cos'è Control e cosa dovremo attenderci nel loro nuovo metroidvania.

Il primo filmato propostoci dagli autori al seguito di Sam Lake, l'eccentrico papà di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break, ci offre un veloce preambolo narrativo sugli eventi che daranno il via alla storia con protagonista Jesse Faden, la giovane direttrice di un'agenzia segreta statunitense costretta a fare i conti con una misteriosa forza paranormale che minaccia di invadere New York.

Alle creature dell'Hiss, il Sibilo, è dedicato il secondo video diario di Remedy, con il quale ci viene descritto il loro bizzarro comportamento e la capacità unica di manipolare il tessuto spazio-tempo per aprirsi un varco dimensionale e piegare la gravità al loro volere. Per avere la meglio su queste entità, la nostra alter-ego dovrà entrare in contatto con l'Hiss per acquisirne i poteri necessari a garantirgli l'accesso ad armi e abilità sempre più avanzate, con una progressione tipicamente metroidvania che prevederà missioni principali alternate ad attività secondarie basate sul free roaming.

In attesa di proporvi i nuovi video di questa miniserie, vi ricordiamo che l'incubo paranormale di Control inizierà ufficialmente il prossimo 27 agosto in coincidenza dell'uscita dell'action thriller di Sam Lake su PC, PS4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un interessante approfondimento su narrazione gameplay e fonti di ispirazione di Control a firma di Marco Mottura.