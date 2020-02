Che cos'è DOOM Eternal? Il video di ID Software svela i contenuti e le novità di gameplay

A poche settimane dal lancio di DOOM Eternal, ID Software confeziona il più classico dei "Video 101" per riassumere tutti i contenuti e le novità di gameplay che caratterizzeranno il prossimo, attesissimo sparatutto targato Bethesda.

Con la domanda "Che cos'è DOOM Eternal?" che accompagna l'ultimo filmato promozionale, gli autori statunitensi fanno luce sugli elementi che concorrono a formare l'offerta digitale del titolo partendo dall'epica campagna singleplayer con protagonista il Doom Slayer. Per la prima volta dall'inizio della sua crociata interdimensionale contro gli abomini biomeccanici che popolano l'Inferno, l'iconico eroe della serie potrà accedere a un Hub centrale, attraverso il quale interagire con i suoi sottoposti e scegliere le aree da esplorare.

Agli amanti delle esperienze multiplayer, ID Software ricorda inoltre che in DOOM Eternal ci sarà spazio anche per la Battle Mode, una modalità in rete completamente diversa da quella che ha contraddistinto il capitolo reboot del 2016. La Battlemode farà da apripista ai numerosi contenuti aggiuntivi promessi dagli sviluppatori nel periodo post-lancio, con espansioni contenutistiche e update gratuiti che interesseranno sia il comparto multiplayer che l''offerta singleplayer.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, ma prima vi rimandiamo al nostro speciale su DOOM Eternal e vi ricordiamo che il kolossal FPS di ID Software e Bethesda arriverà il 20 marzo su PC, PS4 e Xbox One, con lancio successivo su Google Stadia e Nintendo Switch.